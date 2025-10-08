Суд в Париже отказал в освобождении баскетболиста Касаткина

Апелляционный суд Парижа принял решение оставить под стражей российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного по запросу американских властей. Информацию о судебном заседании распространил корреспондент ТАСС, присутствовавший в зале суда.

Суд отклонил ходатайство защиты об освобождении спортсмена из-под стражи. Во время слушаний Касаткин категорически отрицал предъявленные ему обвинения в компьютерном мошенничестве. Окончательное решение по вопросу экстрадиции баскетболиста в США суд назначил на 29 октября, когда будет рассмотрено соответствующее ходатайство американской стороны.