Франция задержала российского баскетболиста Даниила Касаткина по запросу США

Французские власти задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина по запросу Соединённых Штатов, которые подозревают его в причастности к киберпреступлениям. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на информацию со слушаний в Париже, на которых было решено оставить спортсмена под стражей.

По данным AFP, США выдали ордер на арест Касаткина по подозрению, в частности, в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества». Американское правосудие обвиняет россиянина в том, что он вёл переговоры о выкупах в рамках хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей.

Баскетболиста задержали 21 июня в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. С 23 июня он находится под стражей, ему грозит экстрадиция в США.

Хакерская сеть, о которой идёт речь, в период с 2020 по 2022 годы предположительно совершила атаки примерно на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США. О размере нанесённого ущерба в сообщении не уточняется.