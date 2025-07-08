Суд Амстердама продлил арест Промеса и отложил дело до 2026 года

Апелляционный суд Амстердама оставил бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса под стражей до 2026 года. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Особых личных обстоятельств, которые оправдывали бы необходимость освобождения из-под стражи, не установлено», — заявил председательствующий судья Роб Хефферт. По его словам, суд принял такое решение из-за высокого риска побега спортсмена.