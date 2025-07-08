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8 июля, 16:47

Суд Амстердама продлил арест Промеса и отложил дело до 2026 года

Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Апелляционный суд Амстердама оставил бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса под стражей до 2026 года. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Особых личных обстоятельств, которые оправдывали бы необходимость освобождения из-под стражи, не установлено», — заявил председательствующий судья Роб Хефферт. По его словам, суд принял такое решение из-за высокого риска побега спортсмена.

Следующее слушание по делу состоится не ранее 2026 года. Голландская прокуратура настаивает на строгом наказании, считая, что футболист может скрыться от правосудия.

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Напомним, Промеса задержали в Дубае во время сборов «Спартака» в феврале. Ему вменяли бегство с места аварии, но позже обвинение сняли, а дело закрыли. Однако спортсмен оставался в изоляторе. После депортации его приговорили к 7,5 года лишения свободы за вооружённое нападение на двоюродного брата и делишкам с наркотой. Позднее Промеса освободили. Летом 2024 года «Спартак» объявил об уходе скандального футболиста, а 12 июня текущего года он снова оказался под стражей в ОАЭ.

Александра Мышляева
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