Суд Амстердама продлил арест Промеса и отложил дело до 2026 года
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Апелляционный суд Амстердама оставил бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса под стражей до 2026 года. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
«Особых личных обстоятельств, которые оправдывали бы необходимость освобождения из-под стражи, не установлено», — заявил председательствующий судья Роб Хефферт. По его словам, суд принял такое решение из-за высокого риска побега спортсмена.
Следующее слушание по делу состоится не ранее 2026 года. Голландская прокуратура настаивает на строгом наказании, считая, что футболист может скрыться от правосудия.
Напомним, Промеса задержали в Дубае во время сборов «Спартака» в феврале. Ему вменяли бегство с места аварии, но позже обвинение сняли, а дело закрыли. Однако спортсмен оставался в изоляторе. После депортации его приговорили к 7,5 года лишения свободы за вооружённое нападение на двоюродного брата и делишкам с наркотой. Позднее Промеса освободили. Летом 2024 года «Спартак» объявил об уходе скандального футболиста, а 12 июня текущего года он снова оказался под стражей в ОАЭ.