Экс-форварда «Спартака» Промеса арестовали в Дубае

Адвокат Квинси Промеса подтвердил его арест, но отказался вдаваться в детали. По информации источника издания, задержание произошло в четверг в доме игрока, и сейчас он находится в следственном изоляторе. Если арест связан с экстрадицией, то Промесу грозит отправка в Нидерланды под надзором военной полиции для отбывания семи с половиной лет тюремного заключения.