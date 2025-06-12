Экс-форварда «Спартака» Промеса арестовали в Дубае
De Telegraaf: Экс-нападающий «Спартака» Промес арестован в Дубае
Квинси Промес. Обложка © Wikipedia / Антон Зайцев
Полиция Дубая арестовала бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщило издание De Telegraaf, ссылаясь на адвоката футболиста Джема Полата.
Адвокат Квинси Промеса подтвердил его арест, но отказался вдаваться в детали. По информации источника издания, задержание произошло в четверг в доме игрока, и сейчас он находится в следственном изоляторе. Если арест связан с экстрадицией, то Промесу грозит отправка в Нидерланды под надзором военной полиции для отбывания семи с половиной лет тюремного заключения.
Напомним, что Промеса задержали в Дубае в феврале прошлого года за ДТП. На тот момент «Спартак» находился в ОАЭ на сборах. Футболиста обвинили в бегстве с места аварии, но позднее его дело было закрыто. Однако спортсмен остался в дубайском СИЗО, там он ожидал заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. На родине экс-игроку «Спартака» светит тюремный срок, ведь его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде внушительного количества кокаина. В итоге бомбардира отпустили из-под стражи. Летом 2024 года «Спартак» объявил, что Промес покинул клуб.