Футболист Ламин Ямаль прекратит раздавать бесплатные автографы

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль решил больше не раздавать автографы фанатам, чтобы повысить редкость и стоимость своей подписи. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, 18-летний нападающий готовится заключить контракт с платформой, занимающейся продажей одежды и предметов с автографами известных спортсменов. Компания рекомендовала Ямалю полностью прекратить неофициальные подписи — чем меньше их будет, тем дороже станет каждая.

В будущем желающие получить автограф Ямаля смогут сделать это только через официальный сайт. Кроме того, игрок и руководство «Барселоны» обсуждают сокращение числа автограф-сессий, предусмотренных клубным регламентом. В текущем сезоне Ямаль провёл за «Барселону» пять матчей и забил два мяча. В сентябре он занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» по версии France Football и УЕФА.