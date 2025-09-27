Интервидение
26 сентября, 21:40

Усман Дембеле опередил Ямаля в голосовании за Золотой мяч на 321 балл

Усман Дембеле. Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus

Стали известны результаты голосования за престижную футбольную награду «Золотой мяч» в минувшем сезоне. Пресс-служба премии опубликовала их в соцсети X.

Напомним, награду получил форвард ПСЖ Усман Дембеле, для него она стала первой в карьере. За 28-летнего француза отдали 1380 баллов. Вторым стал 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, а третье место занял полузащитник ПСЖ Витинья.

Первая десятка в голосовании за «Золтой мяч-2025»:

  1. Усман Дембеле (ПСЖ) — 1380;
  2. Ламин Ямаль («Барселона») — 1059;
  3. Витинья (ПСЖ) — 703;
  4. Мохаммед Салах («Ливерпуль») — 657;
  5. Рафинья («Барселона») — 620;
  6. Ашраф Хакими (ПСЖ) — 484;
  7. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 378;
  8. Коул Палмер («Челси») — 211;
  9. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») — 172:
  10. Нуну Мендеш (ПСЖ) — 171.

В минувшем сезоне Дембеле в составе парижского клуба завоевал пять трофеев, включая чемпионат Франции и Лигу чемпионов, а также стал бронзовым призёром Лиги наций в составе национальной сборной.

«Золотой мяч» — ежегодная награда, вручаемая журналом France Football с 1956 года и считающаяся наиболее престижной индивидуальной наградой в футболе.

Напомним, Усман Дембеле получил «Золотой мяч» 23 сентября. Аналогичной награды в третий раз подряд удостоилась испанская полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати, победившая Марион Кальдентей и Алессию Руссо.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

