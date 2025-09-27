Усман Дембеле опередил Ямаля в голосовании за Золотой мяч на 321 балл
Усман Дембеле. Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus
Стали известны результаты голосования за престижную футбольную награду «Золотой мяч» в минувшем сезоне. Пресс-служба премии опубликовала их в соцсети X.
Напомним, награду получил форвард ПСЖ Усман Дембеле, для него она стала первой в карьере. За 28-летнего француза отдали 1380 баллов. Вторым стал 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, а третье место занял полузащитник ПСЖ Витинья.
Первая десятка в голосовании за «Золтой мяч-2025»:
- Усман Дембеле (ПСЖ) — 1380;
- Ламин Ямаль («Барселона») — 1059;
- Витинья (ПСЖ) — 703;
- Мохаммед Салах («Ливерпуль») — 657;
- Рафинья («Барселона») — 620;
- Ашраф Хакими (ПСЖ) — 484;
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 378;
- Коул Палмер («Челси») — 211;
- Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») — 172:
- Нуну Мендеш (ПСЖ) — 171.
В минувшем сезоне Дембеле в составе парижского клуба завоевал пять трофеев, включая чемпионат Франции и Лигу чемпионов, а также стал бронзовым призёром Лиги наций в составе национальной сборной.
«Золотой мяч» — ежегодная награда, вручаемая журналом France Football с 1956 года и считающаяся наиболее престижной индивидуальной наградой в футболе.
Напомним, Усман Дембеле получил «Золотой мяч» 23 сентября. Аналогичной награды в третий раз подряд удостоилась испанская полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати, победившая Марион Кальдентей и Алессию Руссо.
