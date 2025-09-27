Усман Дембеле опередил Ямаля в голосовании за Золотой мяч на 321 балл

Стали известны результаты голосования за престижную футбольную награду «Золотой мяч» в минувшем сезоне. Пресс-служба премии опубликовала их в соцсети X.

Напомним, награду получил форвард ПСЖ Усман Дембеле, для него она стала первой в карьере. За 28-летнего француза отдали 1380 баллов. Вторым стал 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, а третье место занял полузащитник ПСЖ Витинья.

Первая десятка в голосовании за «Золтой мяч-2025»: Усман Дембеле (ПСЖ) — 1380; Ламин Ямаль («Барселона») — 1059; Витинья (ПСЖ) — 703; Мохаммед Салах («Ливерпуль») — 657; Рафинья («Барселона») — 620; Ашраф Хакими (ПСЖ) — 484; Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 378; Коул Палмер («Челси») — 211; Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») — 172: Нуну Мендеш (ПСЖ) — 171.

В минувшем сезоне Дембеле в составе парижского клуба завоевал пять трофеев, включая чемпионат Франции и Лигу чемпионов, а также стал бронзовым призёром Лиги наций в составе национальной сборной.

«Золотой мяч» — ежегодная награда, вручаемая журналом France Football с 1956 года и считающаяся наиболее престижной индивидуальной наградой в футболе.

Напомним, Усман Дембеле получил «Золотой мяч» 23 сентября. Аналогичной награды в третий раз подряд удостоилась испанская полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати, победившая Марион Кальдентей и Алессию Руссо.