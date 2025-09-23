Нападающий ПСЖ Дембеле и полузащитница Барселоны Бонмати получили Золотые мячи
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции Усман Дембеле удостоен «Золотого мяча» — награды, присуждаемой лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. Церемония вручения состоялась в парижском театре Шатле.
Дембеле заслужил эту награду благодаря достижениям в прошлом сезоне, в котором он вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также завоевал престижный титул победителя Лиги чемпионов, где был признан лучшим игроком сезона. Нападающий продемонстрировал высокую результативность, став лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 25 голами. В общей сложности Дембеле провёл за ПСЖ 53 матча в прошлом сезоне, забив 35 голов и отдав 16 голевых передач.
В женском футболе аналогичную награду получила испанка Айтана Бонмати. Она опередила в голосовании свою соотечественницу Марион Кальдентей и англичанку Алессию Руссо, занявших второе и третье места соответственно.
«Золотой мяч» в женском футболе вручается с 2018 года. Первой обладательницей этой награды стала норвежская футболистка Ада Хегерберг. Для Бонмати это уже третья награда, ранее она получала «Золотой мяч» в 2023 и 2024 годах.
27-летняя Бонмати выступает за «Барселону», с которой шесть раз становилась чемпионкой Испании и трижды выигрывала Лигу чемпионов. В составе сборной Испании спортсменка завоевала титул чемпионки мира в 2023 году и стала серебряным призёром чемпионата Европы 2025 года.
Ранее стало известно, что итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за английский ФК «Манчестер Сити», был признан лучшим вратарём года по версии журнала France Football. Спортсмен стал обладателем престижной премии имени Льва Яшина. Прошедший сезон стал для спортсмена триумфальным: в составе французского ПСЖ он завоевал титулы победителя Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции.