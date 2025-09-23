Нападающий ПСЖ Дембеле и полузащитница Барселоны Бонмати получили Золотые мячи

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции Усман Дембеле удостоен «Золотого мяча» — награды, присуждаемой лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. Церемония вручения состоялась в парижском театре Шатле.

Дембеле заслужил эту награду благодаря достижениям в прошлом сезоне, в котором он вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также завоевал престижный титул победителя Лиги чемпионов, где был признан лучшим игроком сезона. Нападающий продемонстрировал высокую результативность, став лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 25 голами. В общей сложности Дембеле провёл за ПСЖ 53 матча в прошлом сезоне, забив 35 голов и отдав 16 голевых передач.

В женском футболе аналогичную награду получила испанка Айтана Бонмати. Она опередила в голосовании свою соотечественницу Марион Кальдентей и англичанку Алессию Руссо, занявших второе и третье места соответственно.

«Золотой мяч» в женском футболе вручается с 2018 года. Первой обладательницей этой награды стала норвежская футболистка Ада Хегерберг. Для Бонмати это уже третья награда, ранее она получала «Золотой мяч» в 2023 и 2024 годах.

27-летняя Бонмати выступает за «Барселону», с которой шесть раз становилась чемпионкой Испании и трижды выигрывала Лигу чемпионов. В составе сборной Испании спортсменка завоевала титул чемпионки мира в 2023 году и стала серебряным призёром чемпионата Европы 2025 года.