Испанский полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал обладателем престижной футбольной награды «Золотой мяч» по версии France Football за 2025 год. Об этом сообщил в социальных сетях известный аргентинский журналист Пабло Жиральт, опубликовавший предварительные итоги голосования.

Согласно обнародованным данным, 18-летний футболист набрал 805 голосов, опередив французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле всего на пять баллов. Третье место в рейтинге занял португальский полузащитник ПСЖ Витинья с результатом в 643 балла. Жиральт отметил, что победа Ямаля стала сенсацией, поскольку главным фаворитом считался Дембеле. Он имел 72% шансов на победу по оценкам аналитиков после выигрыша Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции.

Церемония награждения состоится в парижском театре «Шатле» в понедельник в 22:00 по московскому времени. При этом отмечается, что многие игроки ПСЖ, включая девять номинантов, могут пропустить мероприятие из-за перенесенного матча с «Марселем». В случае подтверждения результатов Ямаль станет самым молодым обладателем «Золотого мяча» в истории, прервав многолетнее главенство более опытных футболистов.

Однако по данным портала «Евро-футбол.ру», информация является недостоверной. Пользователи Сети обратили внимание, что имя одного из спортсменов было написано неправильно.