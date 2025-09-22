Самый молодой победитель в истории: В Сеть утекли итоги премии «Золотой мяч-2025»
Журналист Жиральт: Обладателем Золотого меча станет 18-летний Ламин Ямаль
Обложка © ТАСС / EPA
Испанский полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал обладателем престижной футбольной награды «Золотой мяч» по версии France Football за 2025 год. Об этом сообщил в социальных сетях известный аргентинский журналист Пабло Жиральт, опубликовавший предварительные итоги голосования.
Согласно обнародованным данным, 18-летний футболист набрал 805 голосов, опередив французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле всего на пять баллов. Третье место в рейтинге занял португальский полузащитник ПСЖ Витинья с результатом в 643 балла. Жиральт отметил, что победа Ямаля стала сенсацией, поскольку главным фаворитом считался Дембеле. Он имел 72% шансов на победу по оценкам аналитиков после выигрыша Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции.
Церемония награждения состоится в парижском театре «Шатле» в понедельник в 22:00 по московскому времени. При этом отмечается, что многие игроки ПСЖ, включая девять номинантов, могут пропустить мероприятие из-за перенесенного матча с «Марселем». В случае подтверждения результатов Ямаль станет самым молодым обладателем «Золотого мяча» в истории, прервав многолетнее главенство более опытных футболистов.
Однако по данным портала «Евро-футбол.ру», информация является недостоверной. Пользователи Сети обратили внимание, что имя одного из спортсменов было написано неправильно.
Напомним, в прошлом году «Золотой мяч» получил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Ранее сообщалось, что Ламин Ямаль и «Барселона» продлили контракт до 2031 года. Форвард дебютировал за каталонцев в 2023-м.