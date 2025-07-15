Ямаля обвинили в найме людей с карликовостью на празднование 18-летия

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль оказался в центре скандала после празднования 18-летия, которое футболист отметил масштабной закрытой вечеринкой с участием знаменитостей. Поводом для критики стало приглашение людей с карликовостью в качестве артистов развлекательной программы.

Испанская Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями выступила с резким осуждением праздника, назвав его унизительным. В официальном заявлении организация подчеркнула намерение принять правовые меры и организовать общественную кампанию против подобных случаев. Министерство социальных прав Испании потребовало провести расследование инцидента.

Однако непосредственные участники событий придерживаются иной точки зрения. Один из приглашённых артистов с карликовостью заявил, что не ощущал какого-либо неуважения к себе и своим коллегам. Он пояснил, что они профессионально выполняли свою работу — развлекали гостей танцами, подачей напитков и фокусами, подчеркнув, что это законный вид деятельности.

«Мы были просто ещё одними участниками вечеринки, все отлично провели время. Вся эта шумиха возникла только потому, что это была вечеринка Ламина Ямаля», — сказал он в беседе с rac1.cat.