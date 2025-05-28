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27 мая, 21:06

Ламин Ямаль и «Барселона» продлили контракт до 2031 года

Ламин Ямаль. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lamineyamal

Ламин Ямаль. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lamineyamal

17-летний вингер Ламин Ямаль подписал новое соглашение с футбольным клубом «Барселона», которое продлится до лета 2031 года. Контракт был официально оформлен в офисе клуба в присутствии президента Жоана Лапорты, первого вице-президента Рафы Юсты и спортивного директора Деку.

Ямаль дебютировал за «Барселону» в 2023 году и с тех пор успел сыграть 106 матчей, забив 25 голов и сделав 34 голевых передачи. Продление контракта подчёркивает уверенность клуба в таланте молодого игрока и его важности для команды в будущем.

«Барселона» вырвала победу над «Реалом» в Эль Класико, забив четыре мяча
«Барселона» вырвала победу над «Реалом» в Эль Класико, забив четыре мяча

Ранее Life.ru писал, что «Барселона» стала чемпионом Испании по футболу в 28-й раз. Клуб смог опередить в таблице своего главного соперника — мадридский «Реал», который финишировал вторым.

Юния Ларсон
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