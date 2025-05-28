Ламин Ямаль и «Барселона» продлили контракт до 2031 года

17-летний вингер Ламин Ямаль подписал новое соглашение с футбольным клубом «Барселона», которое продлится до лета 2031 года. Контракт был официально оформлен в офисе клуба в присутствии президента Жоана Лапорты, первого вице-президента Рафы Юсты и спортивного директора Деку.

Ямаль дебютировал за «Барселону» в 2023 году и с тех пор успел сыграть 106 матчей, забив 25 голов и сделав 34 голевых передачи. Продление контракта подчёркивает уверенность клуба в таланте молодого игрока и его важности для команды в будущем.