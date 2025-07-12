«Рву и мечу, но люблю»: Жена Овечкина — о скандалах, скромном стиле и жизни с самым ярким хоккеистом России Настасья Шубская-Овечкина, несмотря на звёздную маму, стала известной благодаря своему супругу. Life.ru рассказывает, как жена самого известного хоккеиста в мире завоевала славу, бросила карьеру и научилась не обращать внимания на хейт. 11 июля, 21:31 Настасья Овечкина: почему критикуют жену звезды НХЛ и чем она занимается. Коллаж © Life.ru Фото © Getty Images / Bruce Bennett

Настасья Шубская: детство в Швейцарии и путь до встречи с Овечкиным

Анастасия Шубская — дочь российской актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского. Она родилась в 1993 году в Швейцарии. С детства вела активный образ жизни, занималась спортом, балетом и танцами.

После школы Шубская решила пойти по стопам матери. В 2009 году Анастасия стала студенткой ВГИКа, но не актёрского факультета, а продюсерского. При этом первая её роль в кино состоялась ещё в 2007 году в 14-летнем возрасте. Она снялась в фильме «Ка-де-бо». Её можно увидеть и в картинах «Чёртово колесо», «Женщина желает знать». В 2015-м Шубская попробовала себя в качестве модели. Она приняла участие в нескольких показах, но это занятие показалось ей достаточно скучным, поэтому Анастасия решила уехать в США на актёрские курсы.

Как познакомились Овечкин и Шубская: история любви

Только вот в Америке Шубская нашла не работу, а мужа. Перебравшись за океан, она начала общение с известным хоккеистом, капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным. Они были знакомы до этого. Их первая встреча состоялась ещё на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, где они оказались в одной компании. Настя тогда была ещё ребёнком. Спустя время они подписались друг на друга в социальных сетях, а после завели переписку.

Настасья Шубская с мамой, актрисой и режиссёром Верой Глаголевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya

Дружеское общение вскоре переросло в роман. В сентябре 2015 года хоккеист и актриса обручились. И именно тогда о Шубской стали все говорить. У Овечкина было много романов с яркими красотками, среди которых были модель Виктория Лопырёва, певицы Жанна Фриске и Ферги из Black Eyed Peas, теннисистка Мария Кириленко, гимнастка Каролина Севастьянова. Однако узами брака Ови связал себя только с дочерью Веры Глаголевой.

Летом 2016 года Овечкин и Шубская официально расписались, но свадьбу сыграли в 2017-м в Барвихе. Они закатили огромный праздник, куда были приглашены все главные звёзды российского спорта и шоу-бизнеса. Во время торжества Овечкину по телефону позвонил даже сам президент России Владимир Путин, чтобы лично поздравить хоккеиста с семейным праздником.

В 2018 году в США родился их первенец Сергей, а в 2020-м на свет появился второй сын Илья. И именно после брака со звездой мирового хоккея к Шубской пришла слава. Ведь жёны популярных спортсменов, благодаря достижениям своих мужей, всегда на слуху и находятся под объективами камер.

В семье Овечкиных — двое сыновей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya

За что хейтят Настасью Овечкину: скромный стиль и вспыльчивый характер

Сразу после замужества Анастасия стала называть себя именно Настасья Шубская-Овечкина, и никак иначе. Она забросила карьеру и посвятила себя воспитанию детей. Как она однажды призналась, именно замужество с известным хоккеистом помешало ей развиваться как модель и как актриса. Некоторые люди, включая представителей СМИ, не воспринимают всерьёз её успехи. Ведь её рассматривают под призмой жены лучшего снайпера НХЛ и дочери актрисы Глаголевой.

Но даже выбрав семейную жизнь, она всё равно остаётся объектом для обсуждения. При этом как таковых поводов она не даёт. Но хейтеры всегда найдут к чему придраться. Так, ей часто делают замечания по поводу стиля. Настасья всегда одевается очень скромно, хоть и носит крупные мировые бренды, такие как Chanel, Dior, Balenciaga и Versace. Даже макияж девушка делает в стиле no-makeup, а волосы или распущенные, или аккуратно собраны в хвост. Если надевает украшения, то они не броские, а, наоборот, очень элегантные и спокойные. Поклонники уверены, что денег её мужа точно хватит, чтобы выглядеть ярче и одеваться более ярко. Фанаты не понимают, почему она не пользуется сполна всеми возможностями, и часто пишут ей о её стиле в соцсетях.

Настасья Шубская одевается со вкусом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya

Кроме того, супруга хоккеиста известна своим взрывным характером. Она сама этого не скрывает, а даже признаётся, что часто устраивает скандалы.

— У меня сложный характер, я — Скорпион в год Петуха. Саша более спокойный. Если у нас ссора, то он молчит, а потом говорит мне: «Я жду, когда ты успокоишься, позже всё обсудим». У меня на самом деле так: я вспыльчивая, но отходчивая. В момент, когда ко мне приходит какой-то псих, я рву и мечу, но проходит время, и я готова мириться, — говорила модель в интервью Sport24.

Также Овечкина часто вступает в перепалку с журналистами или поклонниками, которые что-то не так написали о её семье. Однажды Шубскую упрекнули в том, что о ребёнке заботится только Овечкин, а не она, судя по фотографиям. Настасья сразу же ответила в своих соцсетях на обвинения: «Я скажу, что не очень правильно делать какие-либо выводы по «Инстаграму»* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ)». Также Шубская в интервью Sport24 замечала: «Меня это злит. Саша к этому уже привык и говорит не обращать внимания, но я правдоруб, не могу не высказываться, когда люди откровенно придумывают и врут».

Авторы Галина Глазко