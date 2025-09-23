Итальянец Доннарумма удостоен награды имени Льва Яшина как лучший вратарь года

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за английский ФК «Манчестер Сити», был признан лучшим вратарём года по версии журнала France Football. Спортсмен стал обладателем престижной премии имени Льва Яшина. Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.

Для 26-летнего Доннаруммы это уже вторая подобная награда, ранее он был удостоен этой чести в 2021 году. Прошедший сезон стал для спортсмена триумфальным: в составе французского ПСЖ он завоевал титулы победителя Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции. Доннарумма был основным вратарём команды в 15 из 17 матчей Лиги чемпионов. Помимо этого, он провёл 24 матча в чемпионате Франции, где был признан лучшим вратарём лиги. В сентябре голкипер сменил клуб, перейдя в «Манчестер Сити».

Премия имени Льва Яшина была учреждена журналом France Football в сентябре 2019 года. Она носит имя легендарного советского вратаря — единственного в истории, кто удостоился «Золотого мяча» в 1963 году.