Роналду назвали самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года
Выступающий за саудовский «Аль-Наср» португальский нападающий Криштиану Роналду стал самым богатым футболистом по итогам 2025 года. Об этом сообщило издание Forbes.
Издание опубликовало рейтинг самых богатых футболистов 2025 года, где первое место уверенно занял Криштиану Роналду с общим доходом в 280 миллионов долларов — из них 230 млн зарплаты и 50 млн от других источников. Слеодм за ним идёт Лионель Месси — он заработал 130 миллионов долларов (60 млн зарплаты и 70 млн вне поля). Третью строчку рейтинга занял Карим Бензема, чей заработок достиг 104 миллионов долларов. Из них 100 миллионов составила зарплата, а 4 миллиона – доходы вне футбола.
В топ-10 также представлены: француз Килиан Мбаппе («Реал», Испания; 95 млн; 70+25), норвежец Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия; 80 млн; 60+20), бразилец Винисиус (также «Манчестер Сити»; 60 млн; 40+20), египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль», Англия; 55 млн; 35+20), сенегалец Садио Мане (играет с Роналду; 54 млн; 50+4), англичанин Джуд Беллингем («Реал», Испания; 44 млн; 29+15) и испанец Ламин Ямаль («Барселона», Испания; 43 млн; 33+10).
Ранее Life.ru рассказывал, что сборные Испании и Аргентины могут сыграть Финалиссиму в Катаре 28 марта 2026 года. ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
