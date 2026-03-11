Игрок «Майами» побил достижение Коби Брайанта, набрав 83 очка в матче НБА

Игрок «Майами Хит» Бэм Адебайо стал главной звездой матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Вашингтон Уизардс» (150:129). На его счету 83 набранных очка.

Этот результат позволил превзойти достижение Коби Брайанта, которое было установлено в 2006 году. Тогда Брайант, выступавший за «Лейкерс», набрал 81 очко в игре против «Торонто». Рекордсменом по данному показателю является Уилт Чемберлен, который набрал 100 очков в 1962 году в игре за «Нью-Йорк Никс» против «Филадельфии».

Напомним, за «Майами» выступает российский центровой Владислав Голдин. В игре с «Вашингтоном» он провёл на паркете 1 минуту 8 секунд и отметился одним подбором.

Ранее Life.ru рассказывал о достижении хоккеиста Никиты Кучерова, который стал третьим россиянином с 700 голевыми передачами в НХЛ. Лучшим ассистентом среди российских хоккеистов остаётся Евгений Малкин — на его счету 866 передачи в 1259 играх. Второе место занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 752 передачами (1556 матчей).