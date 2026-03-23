В Госдуме назвали событием вселенского масштаба 1000-ю шайбу Овечкина в НХЛ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал достижение Александра Овечкина, который преодолел отметку в 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф. Парламентарий назвал это событие вселенского масштаба в мировом хоккее.

Свищёв подчеркнул, что Овечкин остаётся кумиром миллионов россиян и всех поклонников этого вида спорта. Даже если в текущем сезоне капитан «Вашингтона» не балует болельщиков обилием шайб и передач, сам факт покорения нового рекорда неоспорим.

Парламентарий в интервью «Чемпионату» обратил внимание на символичность момента: достижение случилось в год, когда Россия отмечает 80-летие отечественного хоккея.

Отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры Овечкиным, депутат заявил, что решение зависит только от самочувствия спортсмена. Если физические силы позволяют, болельщики будут счастливы видеть новые рекорды. Если же у хоккеиста другие планы, то нужно их уважать.

«Мы в любом случае его ждём в России. Он навсегда останется легендой хоккея», — резюмировал Свищёв.

Напомним, юбилейную шайбу Овечкин забросил 22 марта в матче против «Колорадо Эвеланш». Этот гол стал для него тысячным в матчах НХЛ с учётом регулярного чемпионата и плей-офф. Ранее на своё достижение отреагировал и сам Овечкин. Хоккеист признался, что для него это был важный гол и очередной значимый рубеж в карьере.