23 марта, 12:26

«Саня, весь мир ты снова удивил»: Мостовой ярко поздравил Овечкина с 1000-м голом

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой посвятил стихотворение Александру Овечкину после его 1000-го гола в НХЛ. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

Экс-игрок записал короткое видео, в котором прочитал четверостишие в честь хоккеиста. В нём он отметил масштаб достижения и поздравил форварда с новым рекордом.

«Саня, весь мир ты снова удивил, когда свой тысячный забил. Рекорд поставив неземной, мои аплодисменты, Александр Мостовой», — говорится в рифмованной строфе.

Весь мир восхитился 1000-м голом Овечкина в НХЛ

Юбилейную шайбу Овечкин забросил 22 марта в матче против «Колорадо Эвеланш». Этот гол стал для него тысячным в матчах НХЛ с учётом регулярного чемпионата и плей-офф. Ранее на своё достижение отреагировал и сам Овечкин. Хоккеист признался, что для него это был важный гол и очередной значимый рубеж в карьере.

