Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 17:55

Букмекеры оценили шансы Овечкина забросить тысячную шайбу в матче с «Колорадо»

Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин может достичь исторической отметки в 1000 заброшенных шайб уже в ближайшем матче. Букмекеры оценили вероятность этого события в игре против «Колорадо Эвеланш», сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики установили коэффициент на гол Овечкина в предстоящей встрече на отметке 2,20. При этом главным фаворитом среди бомбардиров матча считается форвард «Колорадо» Натан Маккиннон с коэффициентом 1,85.

Сам «Вашингтон» букмекеры называют андердогом: победа столичной команды в основное время оценивается коэффициентом 3,30, тогда как успех «Колорадо» — в 1,98.

«Буду думать»: Овечкин подогрел слухи о возвращении в РФ и разрыве с «Вашингтоном»

Напомним, на счету 40-летнего Овечкина сейчас 999 шайб, спортсмен забросил её в домашнем матче против «Оттава Сенаторз» на 29-й минуте, открыв счёт в матче и став 25-м голом россиянина в текущем сезоне.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar