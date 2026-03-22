Букмекеры оценили шансы Овечкина забросить тысячную шайбу в матче с «Колорадо»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин может достичь исторической отметки в 1000 заброшенных шайб уже в ближайшем матче. Букмекеры оценили вероятность этого события в игре против «Колорадо Эвеланш», сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики установили коэффициент на гол Овечкина в предстоящей встрече на отметке 2,20. При этом главным фаворитом среди бомбардиров матча считается форвард «Колорадо» Натан Маккиннон с коэффициентом 1,85.

Сам «Вашингтон» букмекеры называют андердогом: победа столичной команды в основное время оценивается коэффициентом 3,30, тогда как успех «Колорадо» — в 1,98.

Напомним, на счету 40-летнего Овечкина сейчас 999 шайб, спортсмен забросил её в домашнем матче против «Оттава Сенаторз» на 29-й минуте, открыв счёт в матче и став 25-м голом россиянина в текущем сезоне.