Весь мир восхитился 1000-м голом Овечкина в НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери назвал 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ очередным достижением в его невероятной карьере. Особую ценность, по его словам, голу придаёт то, что он был забит на домашнем льду.

По словам специалиста, ещё пару недель назад он не знал, что капитан его команды приближается к такому достижению.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в беседе с ТАСС заявил, что лиге повезло иметь такого игрока. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг также поздравил форварда и отметил, что его успех — это не только талант, но и колоссальный труд. Он добавил, что благодаря Овечкину дети идут в хоккей.

«Благодаря Александру, его голам, его вкладу и любви к игре наши дети идут в хоккей. Желаю ему здоровья, чтобы он и дальше заряжал нас своей неуемной энергией, радуясь 1001-му и последующим голам, как первому в карьере», — написал Ротенберг в соцсетях.

Александр Овечккин с 1000‑й шайбой. Фото © Х / Washington Capitals

Посольство России в США назвало 1000-ю шайбу Овечкина результатом многолетней работы и любви к игре. А президент РФБ Андрей Кириленко провёл параллель с Леброном Джеймсом, заявив, что Овечкин, как и баскетболист, способен продолжать играть на высоком уровне даже в 41 год.

«Конечно, ему сложнее. Больше занимает процесс восстановления, больше накапливается усталость, короче смены. Понятно, он не молод. Но он абсолютно любой команде принесёт пользу», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, юбилейный гол был забит в матче с «Колорадо». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ после Уэйна Гретцки, достигшим отметки в 1000 шайб с учётом плей-офф.