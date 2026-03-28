Минское «Динамо» в овертайме обыграло московское, выиграв третий матч серии

Минское «Динамо» на выезде обыграло московское «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча на «ВТБ-Арене» в Москве завершилась со счётом 2:1 в овертайме.

В составе победителей шайбы забросили Виталий Пинчук на 19-й минуте и Сэм Энас на 64-й. У московской команды единственный гол на счету Артёма Сергеева, отличившегося на 49-й минуте.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу минчан. Следующий матч пройдёт в Москве 30 марта. По итогам регулярного чемпионата минское «Динамо» заняло второе место на Западе, московское — седьмое.

Ранее в НХЛ «Вашингтон» на выезде обыграл «Юту». Российский форвард Александр Овечкин оформил хет-трик, причём третью шайбу он забросил в пустые ворота за 5,2 секунды до конца встречи. В лиге отметили символическое совпадение: в финале НБА 1998 года именно «Юта» была соперником «Чикаго Буллз», а бросок Майкла Джордана за то же время до сирены принес его команде чемпионский титул и победу в серии.