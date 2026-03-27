СКА в Петербурге одолел ЦСКА и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

В третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ СКА на домашнем льду обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Единственную шайбу на 24-й минуте забросил Джозеф Бландизи. Счёт в серии стал 2-1 в пользу москвичей. Четвёртый матч пройдёт 29 марта в Санкт-Петербурге.

В другом противостоянии Западной конференции «Торпедо» в гостях переиграло «Северсталь» — 3:1. У нижегородцев отличились Владимир Ткачёв, Амир Гараев и Егор Виноградов. У хозяев единственную шайбу забросил Михаил Ильин. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Торпедо». Следующий матч пройдёт 29 марта в Нижнем Новгороде.

Ранее Life.ru рассказывал, как московский «Спартак» в овертайме обыграл «Локомотив» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча в Ярославле завершилась со счётом 2:1. Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Следующие две игры пройдут 28 и 30 марта в Москве.