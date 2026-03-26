«Спартак» в Ярославле обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» в овертайме обыграл «Локомотив» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча в Ярославле завершилась со счётом 2:1. У победителей отличились Иван Морозов (47-я минута) и Данил Пивчулин (78). У хозяев единственную шайбу забросил Георгий Иванов (43).

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Следующие две игры пройдут 28 и 30 марта в Москве.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место на Западе, а «Спартак» — восьмое. Ярославский клуб является действующим обладателем Кубка Гагарина — в прошлом сезоне он обыграл в финале челябинский «Трактор» (4-1).

Напомним, в первом матче серии плей-офф КХЛ «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» со счётом 5:3. В составе ярославской команды отличились Александр Радулов, Георгий Иванов, Рихард Паник, Мартин Гернат и Никита Кирьянов. У «Спартака» шайбы забросили Демид Мансуров, Даниил Гутик и Егор Филин.