Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» и повело 2-0 в серии плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча в Минске завершилась со счётом 4:1. У хозяев отличились Кирилл Воронин, Сэм Энэс, Сергей Кузнецов и Егор Бориков. У гостей единственную шайбу забросил Кирилл Адамчук.

Энэс продлил свою результативную серию до семи матчей — на его счету 4 гола и 7 передач за этот отрезок. Даниил Пыленков также набрал очки в седьмой игре подряд (2+8). Голкипер минчан Владислав Подъяпольский провёл 400-й матч в КХЛ.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу минского клуба. Третья и четвёртая игры пройдут в Москве 28 и 30 марта. Напомним, первый матч также остался за минчанами — 3:1.