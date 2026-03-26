«Северсталь» сравняла счёт в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над «Торпедо» и сравняла счёт в серии плей-офф КХЛ. Матч прошёл в Череповце. Хозяева уверенно провели встречу и выиграли со счётом 4:0.

Шайбы забросили Адам Лишка (22-я минута), Иван Подшивалов (32), Михаил Ильин (44, 49). Игра прошла при 5 536 зрителях. По итогам встречи счёт в серии до четырёх побед стал равным — 1:1.

Следующие матчи команды проведут 27 и 29 марта в Нижнем Новгороде. В регулярном чемпионате «Северсталь» заняла третье место на Западе, «Торпедо» — шестое.

Ранее казанский «Ак Барс» уверенно начал свою серию плей-офф и одержал две победы подряд над челябинским «Трактором». В одном из матчей команда выиграла со счётом 4:2, продемонстрировав стабильную игру в атаке. В составе казанцев отличились сразу несколько игроков, включая Кирилла Семёнова, оформившего дубль. После двух встреч счёт в серии стал 2:0 в пользу «Ак Барса».