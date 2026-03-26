«Ак Барс» выиграл у «Трактора» второй матч подряд со старта серии плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал вторую победу в стартовой серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, обыграв челябинский «Трактор» со счётом 4:2. Встреча прошла в Казани в присутствии 8.8 тыс зрителей.

В составе победителей отличились Артём Галимов (21-я минута), Кирилл Семёнов (22 и 54) и Митчелл Миллер (30). У «Трактора» шайбы забросили Андрей Никонов (6) и Джошуа Ливо (38).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу «Ак Барса». Следующие два матча пройдут в Челябинске 27 и 29 марта. По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли 3-е место в Восточной конференции, «Трактор» завершил турнир на 6-й строчке.

Ранее минское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» в первом матче плей-офф КХЛ. Игра состоялась в Минске и завершилась со счётом 3:1. Хозяева открыли счёт на 22-й минуте: шайбу забросил Егор Бориков. В начале третьего периода преимущество увеличил Даррен Диц, отличившийся на 41-й минуте. Через четыре минуты Андрей Стась довёл разницу до трёх шайб. Единственный гол гостей был забит на 58-й минуте — отличился Дилан Сикьюра.