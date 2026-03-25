«Динамо» из Минска переиграло московское «Динамо» в плей-офф КХЛ со счётом 3:1

Минское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» в первом матче плей-офф КХЛ. Игра состоялась в Минске и завершилась со счётом 3:1.

Хозяева открыли счёт на 22-й минуте: шайбу забросил Егор Бориков. В начале третьего периода преимущество увеличил Даррен Диц, отличившийся на 41-й минуте. Через четыре минуты Андрей Стась довёл разницу до трёх шайб. Единственный гол гостей был забит на 58-й минуте — отличился Дилан Сикьюра.

Минская команда вышла вперёд в серии до четырёх побед — 1:0. Следующая встреча пройдёт 26 марта также в Минске.

А ранее казанский клуб «Ак Барс» сумел в овертайме одержать победу над челябинским клубом «Трактор» в первом раунде плей-офф КХЛ со счётом 3:2. В основное время отличились Алексей Пустозеров, забивший на 51-й минуте, и Нейтан Тодд, забросивший на 57-й. Победную шайбу в дополнительный период на 77-й минуте отправил Александр Барабанов.