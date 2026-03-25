Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 00:33

«Динамо» из Минска переиграло московское «Динамо» в плей-офф КХЛ со счётом 3:1

Обложка © Telegram / ХК Динамо Минск / HC Dinamo Minsk

Минское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» в первом матче плей-офф КХЛ. Игра состоялась в Минске и завершилась со счётом 3:1.

Хозяева открыли счёт на 22-й минуте: шайбу забросил Егор Бориков. В начале третьего периода преимущество увеличил Даррен Диц, отличившийся на 41-й минуте. Через четыре минуты Андрей Стась довёл разницу до трёх шайб. Единственный гол гостей был забит на 58-й минуте — отличился Дилан Сикьюра.

Минская команда вышла вперёд в серии до четырёх побед — 1:0. Следующая встреча пройдёт 26 марта также в Минске.

А ранее казанский клуб «Ак Барс» сумел в овертайме одержать победу над челябинским клубом «Трактор» в первом раунде плей-офф КХЛ со счётом 3:2. В основное время отличились Алексей Пустозеров, забивший на 51-й минуте, и Нейтан Тодд, забросивший на 57-й. Победную шайбу в дополнительный период на 77-й минуте отправил Александр Барабанов.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • КХЛ
  • ХК Динамо Минск
  • ХК Динамо Москва
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar