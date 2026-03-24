24 марта, 01:11

«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» в первом матче плей-офф КХЛ

Обложка © ХК «Ак Барс»

Хоккейный клуб из Казани «Ак Барс» сумел в овертайме одержать победу над челябинским клубом «Трактор» в первом раунде плей-офф КХЛ со счётом 3:2. Матч прошёл на домашнем поле казанской команды.

В основное время отличились Алексей Пустозеров, забивший на 51-й минуте, и Нейтан Тодд, забросивший на 57-й. Победную шайбу в дополнительный период на 77-й минуте отправил Александр Барабанов. У челябинской команды оба гола записал на свой счёт Виталий Кравцов на 16-й минуте и на 60-й.

Следующая встреча запланирована на 25 марта и также пройдёт в Казани. Казанцы заняли третье место в Восточной конференции, «Трактор» финишировал на шестой позиции.

Ранее московский ЦСКА обыграл петербургский СКА в первом матче серии плей-офф КХЛ. Игра прошла в Москве. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. В составе ЦСКА дубль оформил Максим Соркин (36-я, 58-я минуты), ещё одну шайбу забросил Никита Нестеров (87-я). У СКА отличились Николай Голдобин (24-я) и Сергей Сапего (38-я).

BannerImage
Тимур Хингеев
