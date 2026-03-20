Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

В КХЛ завершился регулярный чемпионат, по результатам которого определились все пары первого раунда плей-офф. В Западной конференции нас ожидает принципиальное дерби двух столиц — ЦСКА (4-е место) сыграет со СКА (5-е). Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» (1-е место) начнёт защиту титула в серии со «Спартаком» (8-е). Также в первом раунде встретятся минское и московское «Динамо», а также «Северсталь» и «Торпедо».

На Востоке лидер «регулярки» магнитогорский «Металлург» сыграет с новосибирской «Сибирью», омский «Авангард» — с нижнекамским «Нефтехимиком», казанский «Ак Барс» — с челябинским «Трактором», а екатеринбургский «Автомобилист» — с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Плей-офф стартует 23 марта. Первые матчи пройдут на площадках команд, занявших более высокое место в регулярном чемпионате.

Ранее Life.ru сообщал, что Континентальная хоккейная лига установила новый рекорд общей посещаемости регулярного чемпионата. За 729 матчей на трибуны пришли 5 711 695 зрителей. Предыдущее достижение (5 706 785) продержалось всего год