В КХЛ вновь побит рекорд общей посещаемости регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига установила новый рекорд общей посещаемости регулярного чемпионата. За 729 матчей на трибуны пришли 5 711 695 зрителей. Предыдущее достижение (5 706 785) продержалось всего год, однако в прошлом сезоне было сыграно на 53 встречи больше.

Средняя посещаемость тоже пошла вверх: 7835 человек за игру против прошлогодних 7298.

Регулярка завершится 20 марта. Досрочным победителем чемпионата и обладателем Кубка Континента стал магнитогорский «Металлург». В первом раунде Кубка Гагарина команду ждёт соперничество с новосибирской «Сибирью».