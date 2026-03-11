«Металлург» дожал «Салават Юлаев» в овертайме и впервые стал обладателем Кубка континента

Магнитогорский «Металлург» досрочно стал обладателем Кубка континента — награды победителю регулярного чемпионата КХЛ. Команда обеспечила себе первое место после победы над «Салаватом Юлаевым» со счётом 2:1 в овертайме.

Судьбу трофея окончательно решил параллельный матч: ярославский «Локомотив» уступил «Автомобилисту» со счётом 1:4. После этих результатов магнитогорский клуб набрал 101 очко в 64 матчах и стал недосягаем для соперников.

Для «Металлурга» это первый в истории выигранный регулярный чемпионат КХЛ. При этом команда уже в пятый раз стала лучшей в Восточной конференции.

Ранее ярославский «Локомотив» досрочно выиграл Западную конференцию КХЛ. 9 марта железнодорожники в овертайме обыграли «Северсталь» со счётом 4:3. В активе «Локомотива» 93 очка после 64 игр — этого хватило, чтобы стать недосягаемыми для соперников.