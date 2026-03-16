Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 16:57

Названы участники Кубка Гагарина

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Стали известны все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), всего их 16 команд. В первом раунде встретятся «Металлург» и «Сибирь». Матчи сначала пройдут в Магнитогорске. Соревнования стартуют 23 марта.

Новосибирская «Сибирь» выбила себе участие в Кубке Гагарина, обыграв хоккеистов из ЦСКА. Кроме «Сибири», среди сильнейших оказались магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор» и нижнекамский «Нефтехимик».

Также участниками плей-офф будут ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», московский ЦСКА, петербургский СКА, нижегородское «Торпедо», московское «Динамо» и московский «Спартак».

«Металлург» дожал «Салават Юлаев» в овертайме и впервые стал обладателем Кубка континента
«Металлург» дожал «Салават Юлаев» в овертайме и впервые стал обладателем Кубка континента

Ранее американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони поделился впечатлениями от знакомства с русской баней. В интервью хоккеист признался, что ему очень понравился этот опыт.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • КХЛ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar