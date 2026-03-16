Названы участники Кубка Гагарина

Стали известны все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), всего их 16 команд. В первом раунде встретятся «Металлург» и «Сибирь». Матчи сначала пройдут в Магнитогорске. Соревнования стартуют 23 марта.

Новосибирская «Сибирь» выбила себе участие в Кубке Гагарина, обыграв хоккеистов из ЦСКА. Кроме «Сибири», среди сильнейших оказались магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор» и нижнекамский «Нефтехимик».

Также участниками плей-офф будут ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», московский ЦСКА, петербургский СКА, нижегородское «Торпедо», московское «Динамо» и московский «Спартак».

