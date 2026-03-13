Владимир Путин
13 марта, 09:27

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони признался в любви к русской бане

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони поделился впечатлениями от знакомства с русской баней. В интервью хоккеист признался, что ему очень понравился этот опыт.

По словам американца, уже в первую неделю в Омске команда всем составом отправилась в баню. Позже удалось побывать и в отличном заведении под Петербургом.

«Было здорово. Мы все любим ходить в баню, окунаться там в холодную воду, заказывать еду. В общем, отлично проводить время», — рассказал Чеккони «Чемпионату».

Нынешний сезон в КХЛ для защитника — дебютный. В 52 матчах он набрал 15 (1+14) очков.

