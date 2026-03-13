Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони признался в любви к русской бане

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони поделился впечатлениями от знакомства с русской баней. В интервью хоккеист признался, что ему очень понравился этот опыт.

По словам американца, уже в первую неделю в Омске команда всем составом отправилась в баню. Позже удалось побывать и в отличном заведении под Петербургом.

«Было здорово. Мы все любим ходить в баню, окунаться там в холодную воду, заказывать еду. В общем, отлично проводить время», — рассказал Чеккони «Чемпионату».

Нынешний сезон в КХЛ для защитника — дебютный. В 52 матчах он набрал 15 (1+14) очков.

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» разгромно проиграл «Филадельфии» со счётом 4:1. Капитан столичной команды Александр Овечкин записал на свой счёт единственную голевую передачу. У победителей шайбы забросили Трэвис Конекны, Тревор Зеграс, Джейми Драйсдэйл и Оуэн Типпетт.