Американский хоккеист «Авангарда» назвал самые удивительные русские традиции

Американский нападающий омского «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился впечатлениями от жизни в России. Иностранец признался, что поначалу его ставили в тупик некоторые местные традиции. К примеру, спортсмен долго не мог понять, почему люди так часто жмут друг другу руку.

«Пожелание приятного аппетита перед каждым приемом пищи тоже было чем-то необычным поначалу. Наверное, эти два момента удивили. Но сейчас это уже обычное дело», — признался Потуральски в интервью корреспонденту Sport24 Надежде Тонконог.

Потуральски играет в России с июля 2025 года. За это время он провёл за «Авангард» 62 матча, забросил 25 шайб и отдал 37 голевых передач. Похоже, адаптация прошла успешно.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российские игроки сыграли важную роль в победе сборной США на олимпийском хоккейном турнире. По его словам, команда США продемонстрировала дух сплочённости и взаимовыручки, которому стоит поучиться.