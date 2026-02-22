Впервые с 1980 года сборная США стала олимпийским чемпионом по хоккею

Сборная США по хоккею стала олимпийским чемпионом, обыграв в финале команду Канады со счётом 2:1. Встреча завершилась в овертайме.

В составе победителей шайбы забросили Мэтт Болди (7-я минута) и Джек Хьюз (62). У канадцев отличился Кейл Макар (39).

Для американцев это золото стало третьим в истории и первым с 1980 года, когда они сенсационно обыграли сборную СССР, а затем и Финляндию. Также США выигрывали Олимпиаду в 1960 году. Канадские хоккеисты девять раз выигрывали Олимпиаду. По этому показателю они делят первое место с отечественными хоккеистами — семь раз Олимпиаду выигрывала сборная СССР, один раз — Объединённая команда, один раз — сборная России.

Если в хоккее Канаду смогли обойти, то в турнире по кёрлингу на Олимпиаде она одержала успехи: мужская сборная завоевала золотую медаль, женская — бронзовую. Мужская сборная выиграла финальный матч у Великобритании со счётом 9:6. Общая точность бросков канадцев составила 87%, британцев — 86%. Канадцы сумели отыграться в начальных и финальных эндах.

Женская сборная Канады выиграла матч за третье место у США с итогом в 10:7. Эффективность канадок достигла 80%, американок — 82%.