21 февраля, 22:44

Сборная Канады выиграла турнир по кёрлингу на Олимпиаде

Обложка © X / Milano Cortina 2026

Канада оформила двойной успех на олимпийском турнире по кёрлингу в Милане: мужская сборная завоевала золотую медаль, женская — бронзовую.

Мужская сборная выиграла финальный матч у Великобритании со счётом 9:6. Общая точность бросков канадцев составила 87%, британцев — 86%. Канадцы сумели отыграться в начальных и финальных эндах.

Женская сборная Канады выиграла матч за третье место у США с итогом в 10:7. Эффективность канадок достигла 80%, американок — 82%. Несмотря на чуть более высокий процент у соперниц, канадки сумели реализовать критические очки в середине и конце игры.

Те временем, полуфинальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборными Канады и Финляндии обслуживала бригада канадских арбитров, что вызвало неоднозначную реакцию после поражения финнов со счётом 2:3. Решающий эпизод случился в концовке третьего периода при ничейном счёте 2:2. Финский защитник Нико Миккола получил удаление до конца игры за игру высоко поднятой клюшкой, чем воспользовался канадский форвард Нэйтан Маккиннон.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованияхв разделе «Спорт» на Life.ru.

