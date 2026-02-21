Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
21 февраля, 15:48

Польскую шорт-трекистку прооперируют после удара коньком в глаз на Олимпиаде

Обложка © Gettyimages / DeFodi Images

Польская шорт-трекистка Камила Селье, получившая удар коньком в лицо во время четвертьфинала Олимпиады в Италии, перенесёт операцию на скуловой кости. Об этом сообщает TVP Sport со ссылкой на пресс-секретаря Олимпийского комитета Катажину Коханяк-Роман.

По словам представителя комитета, спортсменку готовят к хирургическому вмешательству: врачам предстоит вскрыть рану, чтобы тщательно оценить состояние костной ткани. Решение было принято после того, как компьютерная томография выявила у спортсменки небольшой перелом. После операции Камила останется в больнице под наблюдением специалистов.

«Она очень храбрая. Она сама встала с постели. Её родители и врач национальной сборной всё это время были с ней», — добавила пресс-секретарь.

Напомним, инцидент произошёл в шестом четвертьфинальном забеге на дистанции 1500 метров. На одном из поворотов Камила Селье потеряла равновесие и начала падать, а американка Кристен Сантос-Грисволд по инерции нанесла ей удар лезвием конька в нижнюю часть глазницы. Обе спортсменки получили штраф и не попали в полуфинал. По словам пресс-атташе польской команды, у Селье опух глаз, рассечена щека и повреждена скуловая кость.

Юлия Сафиулина
