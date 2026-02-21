Польская шорт-трекистка получила удар коньком в глаз на Олимпиаде

Жёсткий инцидент произошёл в четвертьфинале олимпийского турнира по шорт-треку на дистанции 1500 метров в Италии. Польская спортсменка Камила Селье получила удар коньком в область глаза прямо во время забега.

На одном из поворотов 25-летняя шорт-трекистка потеряла равновесие и начала падать. По инерции американка Кристен Сантос-Грисволд задела соперницу лезвием конька – удар пришёлся в нижнюю часть глазницы. Эпизод закончился штрафом для обеих спортсменок: ни одна из них не вышла в полуфинал.

Селье потребовалась срочная медицинская помощь. По словам пресс-атташе польской олимпийской команды Конрада Недзведзкого, у спортсменки сильный отёк, порез щеки и повреждение скуловой кости.

«Глаз опухший, она не может его открыть», – сообщил он.

Пострадавшую в сопровождении врача отправили в больницу.

Камила Селье – серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира 2025 года в эстафете и смешанной эстафете.

Ранее Life.ru писал, что американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла ещё одну сложную операцию после тяжёлого падения на Олимпиаде в Италии. Спортсменка призналась, что хирургическое вмешательство длилось более шести часов, а восстановление даётся ей непросто.