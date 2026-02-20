Если страстей на Олимпиаде мало: Топ-10 захватывающих фильмов и сериалов про фигурное катание

Фигурное катание — один из самых зрелищных видов спорта. Лёд манит режиссёров своей контрастностью: здесь случаются ослепительные триумфы, болезненные падения, большая любовь и предательства. Сейчас весь мир наблюдает за тем, какие события происходят на льду во время Олимпиады-2026. Для настоящих ценителей фигурного катания Life.ru собрал 10 фильмов и сериалов про самый завораживающий вид спорта. От классики до громких новинок и почти документалок — найдётся картина на любой вкус!

Фильм «Тоня против всех», 2017 год

Фото © Кадр из фильма «Тоня против всех», режиссёр Крэйг Гиллеспи, сценарист Стивен Роджерс / Kinopoisk

Фильм «Тоня против всех» — одна из самых ярких и скандальных картин о фигурном катании, основанная на реальных событиях. Это история американской фигуристки Тони Хардинг — спортсменки, которая первой в США исполнила сложнейший тройной аксель, но вошла в историю не столько благодаря спортивным достижениям, сколько из-за громкого скандала. Сюжет разворачивается вокруг драматичной судьбы Тони, чья жизнь с детства была чередой испытаний. Что особенно ценно в этом фильме, режиссёр Крэйг Гиллеспи не пытается вынести однозначный вердикт. Фильм снят в псевдодокументальном стиле: герои периодически «ломают четвёртую стену» и обращаются к зрителю, излагая собственные версии произошедшего. Главную роль исполнила Марго Робби. Её Тоня грубая, но при этом глубоко несчастная. Картина заставляет задуматься о том, что за громкими заголовками газет всегда скрывается живой человек со своей болью.

Трилогия «Лёд», «Лёд-2», «Лёд-3»

Фото © Кадр из фильма «Лёд 3», режиссёр Юрий Хмельницкий, сценарист Андрей Золотарёв и др. / Kinopoisk

Российская трилогия «Лёд», «Лёд-2» и «Лёд-3» — яркий пример того, как два мира, грубый хоккей и изящное фигурное катание, сплетаются в романтичную историю любви. История очаровала зрителей затягивающим сюжетом и красивой картинкой. Первая часть трилогии вышла в 2018 году и сразу влюбила публику в историю Нади Лапшиной. Главная героиня — талантливая фигуристка, чья карьера рушится из-за серьёзной травмы. Режиссёры виртуозно показывают контраст: грубая сила хоккея против грациозного фигурного катания. Это история о том, как любовь может стать тем самым лекарством, которое способно вернуть на лёд даже после тяжелейшего падения.

Сиквел «Лёд-2» продолжает историю Саши и Нади, но уже в другом ключе. Если первая часть была сказкой о любви, то продолжение — суровая драма о семье и прощении. Счастье Горина и Лапшиной рушится после трагедии. Травма, полученная Надей, снова влияет на жизнь главных героев. Здесь фигурное катание отходит на второй план, уступая место теме отцовства и принятия. Потерянный Саша учится жить ради дочери и бороться со своими страхами ради её блага. Как и первый фильм, «Лёд-2» поднимает серьёзные темы: что даже после самого тёмного периода в жизни можно найти в себе силы вновь засиять.

«Лёд-3» рассказывает историю уже взрослой дочери Нади и Саши, Нади-младшей. Она хочет вырваться из тени великих родителей и найти свой собственный путь на льду. Повторяя судьбу мамы, Надя-младшая идёт против отца и влюбляется в дерзкого хоккеиста Сергея, который вносит хаос в её жизнь. Эта часть трилогии — о взрослении, о первом чувстве и о том, что даже у легендарных родителей дети имеют право на свои ошибки и свои победы.

«Цепляясь за лёд», 2020 год

Фото © Кадр из фильма «Цепляясь за лёд», режиссёр Мэттью Хатингс, сценарист Леон Чиллс / Kinopoisk

Американский сериал «Цепляясь за лёд» — это один из лучших драматических проектов нашей подборки. Он интересен тем, что показывает закулисье фигурного катания без прикрас. Здесь есть всё: финансовые трудности спортсменов, интриги, жёсткая конкуренция, сложные отношения с партнёром и, конечно, личные драмы. Основная линия — мать Кэт, бывшая фигуристка с биполярным расстройством, которая пытается реализовать свои амбиции через дочь. Создатели сериала сами занимались фигурным катанием и хорошо понимают специфику спорта, поэтому постановка тренировок и соревнований выглядит максимально достоверно.

«Ледяные замки», 2010 год

Фото © Кадр из фильма «Ледяные замки», режиссёр Дональд Райс, сценарист Дональд Рай и др. / Kinopoisk

«Ледяные замки» — это ремейк одноимённого классического фильма 1978 года, который снял режиссёр Дональд Рай. Картина стала своеобразной «лебединой песней» опытного постановщика, решившего по-новому взглянуть на историю, которую он сам же и создал три десятилетия назад. В центре сюжета юная фигуристка Лекси Уинстон, мечтающая о большой спортивной карьере. В отличие от многих других фильмов жанра, героиня здесь не гонится за славой и деньгами, а просто наслаждается льдом. Но близкие люди подталкивают её к испытаниям…

«Рождество на льду», 2020 год

Фото © Кадр из фильма «Рождество на льду», режиссёр Джон Стимпсон, сценарист Джон Стимпсон / Kinopoisk

«Рождество на льду» можно назвать классической праздничной мелодрамой, идеально подходящей для уютного зимнего вечера. Фильм вышел в 2020 году и быстро нашёл свою аудиторию среди любителей рождественского кино. Главная героиня — Кортни Беннет, бывшая фигуристка, подававшая большие надежды, а теперь руководящая городским катком и бесплатно обучающая детей катанию. Накануне Рождества она узнаёт, что мэр планирует закрыть каток из-за проблем с финансированием. Теперь традиционный рождественский карнавал оказывается под угрозой срыва.

«Лёд в сердце», 2005 год

Фото © Кадр из фильма «Лёд в сердце», режиссёр Фрэнсин Макдугалл, сценарист

Патрик Дж. Клифтон, Бет Ригацио / Kinopoisk

«Лёд в сердце» — это фильм производства Disney Channel, вышедший в 2005 году. Типичная для канала история о подростке, который ищет себя и борется за свою мечту. В центре внимания зрителя обычная девушка-подросток по имени Кэтлин Кинсфорт. Она не блещет умом и сообразительностью, но зато талантлива и точно знает, чего хочет от жизни. Кэтлин мечтает стать лучшей фигуристкой. Помочь ей берётся знаменитый тренер Наташа Гоберман.

«Роднина», 2025 год

Фото © Кадр из фильма «Роднина», режиссёр Константин Статский, сценарист Светлана Мигунова-Дали и др. / Kinopoisk

«Роднина» — главная кинопремьера 2025 года о фигурном катании. Это масштабная спортивная драма, рассказывающая о жизни легендарной советской фигуристки, трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Одарённую спортсменку замечают и зачисляют в школу фигуристов ЦСКА. Дальше её ждут тысячи тренировок, десятки «золотых» чемпионатов и серьёзные жизненные испытания. Ирине предстоит преодолеть тяжёлую болезнь, измену партнёра и конфликт со знаменитым тренером, но в конце концов она обретает настоящую любовь и с триумфом возвращается на лёд.

«По кромке льда», 2026

Фото © Кадр из фильма «По кромке льда», режиссёр Шамим Шариф, сценарист

Jennifer Iacopelli, Джефф Нортон / Kinopoisk

Сериал «По кромке льда» рассказывает о трёх сёстрах Руссо, наследницах династии фигуристов, чей семейный каток переживает не лучшие времена. В центре сюжета семнадцатилетняя Адриана Руссо, которая готовится к чемпионату мира с новым партнёром Брэйденом. Ситуация осложняется тем, что Адриана всё ещё питает чувства к своей первой любви и бывшему партнёру Фредди. Чтобы получить спонсорский контракт и спасти семейный каток от банкротства, Адриана и Брэйден вынуждены изображать пару не только на льду, но и в жизни. Фиктивный роман окончательно запутывает и без того сложные отношения.

Каждая из этих картин доказывает, что за красивыми костюмами и блеском льда стоит тяжёлый труд, которого никто не видит. Прежде всего это человеческие судьбы, а за каждым высоким прыжком — своя история. И они трогают нас до глубины души, заставляя верить в себя и свои силы.