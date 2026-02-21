Олимпиада в Милане
21 февраля, 08:17

Выяснилось, почему полуфинал матча ОИ-2026 Канада — Финляндия судили канадцы

Обложка © ТАСС / David McIntyre / Zuma

Полуфинальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборными Канады и Финляндии обслуживала бригада канадских арбитров, что вызвало неоднозначную реакцию после поражения финнов со счётом 2:3. Источник, приближённый к Международной федерации хоккея, пояснил финскому изданию Iltalehti, что решение о назначении судей принимается исключительно исходя из их профессиональных качеств, а принцип национального разделения был упразднён несколько лет назад.

По словам инсайдера, отборочная комиссия всегда выпускает на лёд тех рефери, которых считает наиболее компетентными для конкретного матча. В состав этой комиссии входят тренеры-инструкторы судей, которые занимаются обучением и развитием арбитров, причём в ней представлены как специалисты НХЛ, так и ИИХФ. В качестве альтернативы канадской бригаде в той встрече могли бы рассматриваться разве что американские судьи из Национальной хоккейной лиги.

Решающий эпизод случился в концовке третьего периода при ничейном счёте 2:2. Финский защитник Нико Миккола получил удаление до конца игры за игру высоко поднятой клюшкой. Канадский форвард Нэйтан Маккиннон воспользовался численным преимуществом и поразил ворота соперника на 60-й минуте, выведя свою команду в финал Олимпиады.

Ранее Life.ru писал, что Канада в драматичном полуфинале отыгралась против Финляндии и вырвала путёвку в финал. «Кленовые» перевернули игру благодаря шайбам Райнхарта и Теодора, а победный гол Маккиннон забросил за считанные секунды до сирены. Теперь олимпийское золото разыграют давние принципиальные соперники – США и Канада.

Вероника Бакумченко
  • Олимпиада в Милане
  • Канада
  • Финляндия
  • Хоккей
  • Спорт
