Канада отыгралась с 0:2 в матче с Финляндией и вышла в финал Олимпиады

Сборная Канады по хоккею в полуфинале Олимпиады в Милане обыграла Финляндию со счётом 3:2 и оформила выход в главный матч турнира. Канадцы дожали соперника в концовке, превратив нервную развязку в настоящий триллер.

Финны повели благодаря голам Микко Рантанена в большинстве (17-я минута) и Эрика Хаулы в меньшинстве (24). «Кленовые» смогли отыграться усилиями Сэма Райнхарта (35) и Ши Теодора (51), а победную шайбу за 35 секунд до финальной сирены забросил Натан Маккиннон (60).

При этом капитан канадцев Сидни Кросби в заявку на полуфинал не попал – лидер команды продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в четвертьфинале против Чехии (4:3 ОТ). Тогда форвард покинул лёд, прихрамывая, и больше в той встрече не появился.

Канада – девятикратный олимпийский чемпион. Последний раз они брали золото Игр в 2014 году в Сочи. Финляндия – действующий чемпион Олимпиады 2022 года в Пекине, где в финале обыграла сборную России (2:1).

Во втором полуфинале позднее сыграют США и Словакия (23:10 мск). Финал турнира пройдёт 22 февраля в 16:10 мск, матч за бронзу – 21 февраля в 22:40 мск.

Ранее Life.ru писал, что американские хоккеистки вырвали золото Олимпиады у Канады. В финале женского турнира в Милане сборная США дожала принципиального соперника в овертайме со счётом 2:1. Бронзу тогда забрала Швейцария, также в овертайме обыгравшая Швецию.