19 февраля, 21:26

Американские хоккеистки обыграли Канаду и выиграли Олимпиаду в третий раз в истории

Обложка © X / Hockey Canada

В финале женского олимпийского хоккейного турнира в Милане сборная США в овертайме одержала победу над командой Канады — 2:1. Основное время завершилось вничью благодаря шайбе американки Хилари Найт, заброшенной за две минуты до конца третьего периода. В овертайме победный гол на свой счёт записала Меган Келлер. У канадок отличилась Кристин О’Нил.

Бронзовые медали турнира завоевала сборная Швейцарии, обыгравшая в овертайме команду Швеции (2:1 ОТ).

Для США это третье олимпийское золото в женском хоккее — ранее они побеждали в 1998 и 2018 годах. Канада остаётся самой титулованной сборной с пятью победами (2002, 2006, 2010, 2014, 2022).

Ранее Life.ru писал, что мужская сборная Канады по хоккею пробилась в полуфинал олимпийского турнира, где сыграет с Финляндией. В четвертьфинальном матче, прошедшем в Милане, они обыграли команду Чехии в овертайме — 4:3. Также в 1/2 пробилась сборная Словакии, их соперником станет команда США.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Артём Гапоненко
