20 февраля, 23:12

Сборная США разгромила Словакию и сыграет с Канадой в финале Олимпиады

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Сборная США по хоккею разгромила команду Словакии в полуфинале Олимпиады в Милане со счётом 6:2. Американцы с первых минут взяли высокий темп и не оставили сопернику шансов на победу.

Счёт уже на 5-й минуте открыл Дилан Ларкин. Затем отличились Тэйдж Томпсон, Джек Хьюз (оформил дубль), Джек Айкел и Брэди Ткачук. У проигравших отличились Юрай Слафковски и Павол Регенда, но к тому моменту исход встречи был фактически предрешён.

Отдельного внимания заслуживает нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка – он отметился голевой передачей. Теперь на его счету две шайбы и три ассиста на турнире. В составе сборной Словакии также выступают защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат и форвард череповецкой «Северстали» Адам Лишка.

В финале американцы сыграют с Канадой – матч за золото состоится 22 февраля в 16:10 мск. Бронзовая встреча между Словакией и Финляндией пройдёт 21 февраля в 22:40 мск.

Американские хоккеистки обыграли Канаду и выиграли Олимпиаду в третий раз в истории
Ранее Life.ru писал, что Канада в драматичном полуфинале отыгралась против Финляндии и вырвала путёвку в финал. «Кленовые» перевернули игру благодаря шайбам Райнхарта и Теодора, а победный гол Маккиннон забросил за считанные секунды до сирены. Теперь олимпийское золото разыграют давние принципиальные соперники – США и Канада.

