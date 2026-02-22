Сборная Финляндии по хоккею завоевала бронзу на ОИ-2026, разгромив Словакию

Финляндия одержала уверенную победу над Словакией в матче за третье место в хоккейном турнире на Олимпиаде в Милане, завершив встречу со счётом 6:1.

Счёт был открыт «Львами» — шайбу забросил Себастьян Ахо на 7-й минуте. Эрик Хаула отличился на 28-й и 58-й минутах. Роопе Хинтц забил на 48-й минуте, Каапо Какко — на 49-й, а Йоэль Армиа — на 55-й. У Словакии единственный гол на 39-й минуте забил Томаш Татар.

А ранее сборная США по хоккею разгромила команду Словакии в полуфинале Олимпиады в Милане со счётом 6:2. Американцы с первых минут взяли высокий темп и не оставили сопернику шансов на победу. Счёт уже на 5-й минуте открыл Дилан Ларкин. В финале американцы сыграют с Канадой – матч за золото состоится 22 февраля в 16:10 мск.