Губерниев объяснил, как российские хоккеисты помогли США выиграть Олимпиаду
Дмитрий Губерниев. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Российские игроки сыграли важную роль в победе сборной США в олимпийском турнире по хоккею. Такое мнение «Матч ТВ» выразил комментатор Дмитрий Губерниев.
«Это торжество американского хоккея, где заметную роль играют русские парни, которые во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ», — заявил Губерниев.
Комментатор подчеркнул, что американская команда продемонстрировала дух настоящей сплочённости: один за всех и все за одного, чему стоит поучиться.
Напомним, что накануне сборная США по хоккею стала олимпийским чемпионом, обыграв Канаду со счётом 2:1 в овертайме. Победные шайбы забросили Мэтт Болди на 7-й минуте и Джек Хьюз на 62-й, у канадцев отличился Кейл Макар на 39-й минуте. Для американцев это третье олимпийское золото за всю историю и первое за 46 лет.
