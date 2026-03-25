25 марта, 00:37

«Локомотив» обыграл «Спартак» в стартовом матче плей-офф КХЛ

Обложка © VK / Хоккейный клуб «Локомотив»

«Локомотив» одержал победу над «Спартаком» со счётом 5:3 в первом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Ярославле. Хозяева сумели переломить ход встречи после пропущенных шайб в начале игры.

В составе ярославской команды отличились Александр Радулов, Георгий Иванов, Рихард Паник, Мартин Гернат и Никита Кирьянов. У «Спартака» шайбы забросили Демид Мансуров, Даниил Гутик и Егор Филин. Гутик реализовал большинство, при этом команда не использовала численное преимущество в ряде предыдущих матчей регулярного чемпионата.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Локомотива». Следующий матч противостояния пройдёт 26 марта в Ярославле.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в Западной конференции, «Спартак» завершил турнир на восьмой позиции. Ярославский клуб подходит к плей-офф в статусе действующего обладателя Кубка Гагарина.

«Динамо» из Минска переиграло московское «Динамо» в плей-офф КХЛ со счётом 3:1

Ранее казанский «Ак Барс» выиграл у «Трактора» в первом матче плей-офф КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. За казанскую команду отличились Алексей Пустозёров и Нейтан Тодд, а победную шайбу в дополнительный период забросил Александр Барабанов. У челябинского клуба оба гола записал на свой счёт Виталий Кравцов. Матч прошёл на площадке «Ак Барса».

Антон Голыбин
