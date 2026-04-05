Замгендиректора «Арены Химки» рассказал, как в Подмосковье готовят «химкинских Месси»

В Химках занятия футболом доступны для детей с пяти лет в секциях общего доступа, а отбор в школу олимпийского резерва начинается с десяти лет на конкурсной основе. Об этом в интервью 360.ru рассказал заместитель гендиректора «Арены Химки» Дмитрий Устинов.

Ребята проходят начальную подготовку по особым развивающим программам. Чтобы поступить в школу олимпийского резерва, юным спортсменам нужно сдать нормативы и успешно пройти испытания.

«Попадания в школу Олимпийского резерва происходят с 10 лет. Открыты секции общего доступа по занятию футболом. Соответственно, приём идёт от пяти лет», — сказал Устинов.

Сейчас в футбольном отделении, вместе с филиалом в Сходне, тренируются более 1300 детей — от самых младших групп до команд юношеской футбольной лиги.

