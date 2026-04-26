Махач клюшками устроили хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда»

На матче между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» произошла массовая потасовка между хоккеистами обеих команд во время первого периода в рамках плей-офф КХЛ. Игра состоялась в Ярославле. Драка началась за три минуты до свистка после гола защитника «Локомотива» Андрея Сергеева.

В этот момент Александр Радулов что-то сказал голкиперу омичей Никите Серебрякову, после чего в ход пошли кулаки и клюшки. Арбитр Николай Акузовский принял решение удалить за грубость сразу несколько спортсменов. На скамейке штрафников от «Локомотива» оказались Сергеев, Радулов, Рафиков, Иванов и Сурин. У «Авангарда» в списке нарушителей порядка — Шарипзянов, Якупов, Котляревский, Потуральски и Чеккони. Причина драки пока неизвестна.

Ранее казанский «Ак Барс» вёл в полуфинальной серии плей-офф КХЛ. В Магнитогорске гости разобрали «Металлург» — 5:2. В составе победителей дубль оформил Александр Хмелевски, по разу отличились Илья Сафонов, Никита Дыняк и Нэйтан Тодд. Хозяева ответили голами Люка Джонсона и Александра Петунина.