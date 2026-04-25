«Крылья Советов» прервали 6-матчевую серию без побед, обыграв «Локомотив»

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на своём поле переиграли московский «Локомотив» со счётом 2:0. Победу хозяевам принесли точные удары Ивана Олейникова на 31-й минуте и Амара Рахмановича — на 53-й.

Таким образом прервалась трёхматчевая беспроигрышная серия железнодорожников в чемпионате, которая состояла из двух ничьих и одной победы. Для самарцев же этот успех стал первым под руководством и. о. главного тренера Сергея Булатова и прервал их неудачную серию (три поражения и три ничьи). Напомним, Булатов сменил на посту Магомеда Адиева, который покинул команду 1 апреля.

В турнирной таблице «Локомотив» с 49 очками остаётся на третьей строчке. «Крылья Советов» набрали 26 баллов и поднялись на 12-е место.

В следующем туре, 1 мая, «Локо» в Москве примет столичное «Динамо», а самарцы в тот же день дома сыграют против московского «Спартака».

Ранее «Краснодар» победил московский «Спартак» в игре 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в Москве завершился победой южан — 2:1. Гости набрали 57 очков и вышли на первое место, опережая «Зенит» на одно очко (петербуржцы сыграли 0:0 с «Локомотивом»). «Спартак» с 45 очками остался пятым.