В матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» на своём поле сыграл вничью с калининградской «Балтикой». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Гости открыли счёт на 51-й минуте: отличился Дерик Ласерда. Однако спустя девять минут защитник «Балтики» Кевин Андраде срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный результат.

Третий матч подряд ворота калининградцев защищал Иван Кукушкин. Основной голкипер команды Максим Бориско выбыл из-за травмы, и, как сообщила пресс-служба клуба в четверг, пропустит около трёх недель. На тренерскую скамейку «Балтики» вернулся главный тренер Андрей Талалаев, который отбыл дисквалификацию на четыре матча после массовой потасовки в домашней игре с московским ЦСКА (1:0).

«Балтика» набрала 46 очков и сохранила за собой четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 32 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Ахмат» 26 апреля на выезде встретится с петербургским «Зенитом», а «Балтика» 27 апреля примет тольяттинский «Акрон».

Тем временем, футбольная команда «Краснодара» победила московский «Спартак» в игре 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоялся в Москве и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 57 очков и поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Команда опережает на одно очко петербургский «Зенит», который в параллельной встрече на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом» (0:0). «Спартак» остался с 45 баллами на пятой позиции.