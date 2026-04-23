Мостовой раскритиковал судейство в матче «Локомотива» и «Зенита»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал работу судей во время игры петербургского «Зенита» с московским «Локомотивом» в рамках 26-го тура РПЛ. В своём Telegram-канале он назвал беспределом решение назначить пенальти в ворота петербургской команды.

«Ой, судьи, вы что творите-то, ёлки-палки, ну это, правда, уже полный беспредел какой-то. Как можно назначать пенальти в ворота «Зенита»? Как? За что? Там бедный Дивеев, я не знаю, у него, по-моему, я даже не знаю, там пульс, наверное, подскочил до 200 с лишним. У него глаза расширились до такой степени, когда он это увидел. Ну как? Вы же судьи. Вы что? Во что вы превращаете футбол, ребят?» — возмущается Мостовой.

Мостовой заявил, что не увидел оснований для 11-метрового удара и поставил под сомнение действия главного судьи, а также бригады VAR. По его словам, такие эпизоды искажают футбол и делают его менее понятным для болельщиков. В своей оценке он подчеркнул, что не поддерживает ни «Зенит», ни «Локомотив», а выступает за честный и чистый футбол. Экс-футболист также выразил мнение, что арбитры должны помогать игре, а не создавать дополнительные проблемы.

Он также раскритиковал работу видеоассистентов, заявив, что спорные эпизоды при наличии VAR всё равно приводят к ошибочным решениям. Он добавил, что судейским бригадам необходимо «собраться» и пересмотреть качество своей работы.

«Я же вам говорил, если есть какие-то у вас спорные моменты, зачем звонить или смотреть VAR, вы звоните мне, Мостовому, ёлки-палки, ну и 9 моментов из 10 будут футбольные», — сказал он.

Напомним, «Зенит» не смог обыграть «Локомотив» в гостевом матче. Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась ничьей — 0:0. «Зенит» нанес 12 ударов по воротам, но лишь один достиг цели. Соперник пробил 13 раз, пять из них — в створ. Основное время матча не принесло ярких моментов, а ключевые события развернулись в добавленные минуты. По итогам тура петербургская команда набрала 56 очков и осталась на первом месте в чемпионате. «Локомотив» с 49 баллами расположился на третьей строчке турнирной таблицы.