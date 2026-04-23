Матч «Барселона» — «Сельта» приостановили, чтобы оказать медпомощь болельщику

Матч чемпионата Испании по футболу приостановили из-за оказания медицинской помощи болельщику. Игра проходила в Барселоне между местным клубом и «Сельтой».

Встречу прервали в концовке первого тайма. На тот момент счёт составлял 1:0 в пользу каталонской команды. Игра возобновилась после оказания необходимой помощи зрителю.

Кроме того, в этой встрече травму получил футболист «Барселоны» Ламин Ямаль. На 40-й минуте при исполнении 11-метрового удара он реализовал пенальти, после чего схватился за ногу и упал на газон. Вскоре он ушёл в раздевалку и был заменён.

«Барселона» с 79 очками лидирует в турнирной таблице. «Сельта» занимает 7-е место, набрав 44 очка.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Локомотивом». Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги прошёл на «РЖД Арене». Игра завершилась со счётом 0:0. Главные события развернулись в компенсированное время. На шестой добавленной минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Поводом стала игра рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева. Одиннадцатиметровый удар нападающего «Локомотива» Николая Комличенко отразил голкипер Денис Адамов. После этого между футболистами начался конфликт, который перерос в потасовку. По итогам тура «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате с 56 очками. «Локомотив» занимает третье место, набрав 49 баллов.